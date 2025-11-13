Highlights VIDEO: खूंखार मगरमच्छों के जबड़ों से शिकार छीनने लगा तेंदुआ, दिल दहला देने वाला वीडियो

Leopard vs Crocodiles: जंगल में शेर, बाघ और तेंदुए से बचना किसी भी शिकार के लिए मुश्किल है और पानी में मगरमच्छ किसी खूंखार शिकारी से कम नहीं होता। लेकिन आज खूंखार मगरमच्छों के झुंड से एक तेंदुआ शिकार छीनने पहुंच जाता है। मगरमच्छों का झुंड नदी किनारे मांस नोचकर खा रहा होता है ऐसे में एक तेंदुआ उनके बीच पहुंचकर शिकार को खींचता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब वो सफल नहीं हो पाता तो वहां से निकल जाता है, सोशल मीडिया पर जंगल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Web Title: Leopard Snatches Prey from the jaws of ferocious crocodiles, watch video