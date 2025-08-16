VIDEO: राष्ट्रीय पशु और पक्षी साथ में, दिल छू लेने वाला नजारा...

By संदीप दाहिमा | Updated: August 16, 2025 20:11 IST2025-08-16T20:11:02+5:302025-08-16T20:11:02+5:30

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर साथ में नजर आ रहे हैं।

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर साथ में नजर आ रहे हैं। आपने शायद ही पहले कभी ऐसा नजारा देखा होगा जिसने भी ये अनोखा नजारा देखा वो दंग रह गया। वीडियो में मोर आगे-आगे चल रहा है और पीछे-पीछे बाघ धीरे-धीरे चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियो देखकर हैरान रह गए हैं।


