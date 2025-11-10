VIDEO: फिल्मी गाने पर थिरकती महिला, SBI दफ्तर के केबिन में बैठा मैनेजर..., वीडियो देख भड़के लोग

VIDEO: हरियाणा के पंचकूला में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के अंदर कथित तौर पर शूट किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे कार्यस्थल की मर्यादा की तीखी आलोचना हो रही है। इस क्लिप में एक महिला एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द नाचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी पहचान शाखा प्रबंधक के रूप में हुई है और वह अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में लोकप्रिय बॉलीवुड गाना "सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो प्यार कब करोगे" बज रहा है।

Work or Reel? SBI Office Video Sparks Outrage!



A reel from a @TheOfficialSBI branch is going viral. A manager is working seriously while a woman dances around him to “Sara Sara Din Tum Kaam Karoge To Pyar Kab Karoge.”



Being a banker, I’m honestly shocked!

This is not… pic.twitter.com/XRzEbsMmbp — Nitin Tyagi (@iNitinTyagi) November 8, 2025

कथित तौर पर प्रबंधक के केबिन के अंदर फिल्माए गए इस वीडियो ने उपयोगकर्ताओं में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने पेशेवर माहौल में सोशल मीडिया रील बनाने के बढ़ते चलन पर सवाल उठाए हैं।

हालांकि,एसबीआई ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

गौरतलब है कि वीडियो को देख यूजर्स भड़क गए और कई यूजर्स ने इस पर कमेंट्स किए हैं।

एक उपयोगकर्ता, नितिन त्यागी ने एक्स पर यह क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "काम या रील? एसबीआई कार्यालय का वीडियो आक्रोश का कारण बना!" एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "हो सकता है कि कुछ लोग काम का दबाव महसूस कर रहे हों, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर दिखावा करने में व्यस्त हैं। ऐसे लोग बैंकिंग जगत को बदनाम करते हैं।" अन्य लोगों ने इस कृत्य को "दयनीय" और "बैंकिंग व्यावसायिकता का मज़ाक" बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

एक बैंकर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बैंकर पहले से ही अपमान, दबाव और जनता के अविश्वास से जूझ रहे हैं... और अब यह? अगर यह एसबीआई का नया चेहरा है, तो यह शर्मनाक है। कार्यस्थल पर अनुशासन और सार्वजनिक छवि, दोनों ही मायने रखते हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट नहीं होती।"

Web Title: Haryana Panchkula viral video Woman dancing on ilm song manager sitting in SBI office cabin