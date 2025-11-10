VIDEO: फिल्मी गाने पर थिरकती महिला, SBI दफ्तर के केबिन में बैठा मैनेजर..., वीडियो देख भड़के लोग

By अंजली चौहान | Updated: November 10, 2025 10:27 IST2025-11-10T10:21:34+5:302025-11-10T10:27:21+5:30

VIDEO: हरियाणा के पंचकूला स्थित भारतीय स्टेट बैंक का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है।

VIDEO: हरियाणा के पंचकूला में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के अंदर कथित तौर पर शूट किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे कार्यस्थल की मर्यादा की तीखी आलोचना हो रही है। इस क्लिप में एक महिला एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द नाचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी पहचान शाखा प्रबंधक के रूप में हुई है और वह अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में लोकप्रिय बॉलीवुड गाना "सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो प्यार कब करोगे" बज रहा है।

कथित तौर पर प्रबंधक के केबिन के अंदर फिल्माए गए इस वीडियो ने उपयोगकर्ताओं में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने पेशेवर माहौल में सोशल मीडिया रील बनाने के बढ़ते चलन पर सवाल उठाए हैं। 

हालांकि,एसबीआई ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

गौरतलब है कि वीडियो को देख यूजर्स भड़क गए और कई यूजर्स ने इस पर कमेंट्स किए हैं। 

एक उपयोगकर्ता, नितिन त्यागी ने एक्स पर यह क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "काम या रील? एसबीआई कार्यालय का वीडियो आक्रोश का कारण बना!" एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "हो सकता है कि कुछ लोग काम का दबाव महसूस कर रहे हों, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर दिखावा करने में व्यस्त हैं। ऐसे लोग बैंकिंग जगत को बदनाम करते हैं।" अन्य लोगों ने इस कृत्य को "दयनीय" और "बैंकिंग व्यावसायिकता का मज़ाक" बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

एक बैंकर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बैंकर पहले से ही अपमान, दबाव और जनता के अविश्वास से जूझ रहे हैं... और अब यह? अगर यह एसबीआई का नया चेहरा है, तो यह शर्मनाक है। कार्यस्थल पर अनुशासन और सार्वजनिक छवि, दोनों ही मायने रखते हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट नहीं होती।"

टॅग्स :SBISBIViral Videosocial mediaWomanवायरल वीडियोसोशल मीडियामहिलागाना