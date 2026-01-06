VIDEO: हाईवे पर लेटकर नागिन डांस करती दो लड़कियों का वीडियो हुआ वायरल

Unnao Girl Nagin Dance Viral Video:

Unnao Girl Nagin Dance Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर दो लड़कियों ने रील के चक्कर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दोनों लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर लेटकर नागिन डांस करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो देखने के बाद लोगों ने पुलिस से इनपर सख्त एक्शन की मांग की है। वीडियो में देखा जा सकता है की हाईवे से तेज रफ्तार वाहन गुजर रहे हैं ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था।

