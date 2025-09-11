VIRAL: इंसानों की तरह नल से पानी पीती मछली का वीडियो वायरल, हैरान हुए लोग
By संदीप दाहिमा | Updated: September 11, 2025 12:57 IST2025-09-11T12:57:26+5:302025-09-11T12:57:26+5:30
Fish Drink Water Like Humans: सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक मछली इंसानों की तरह नल से पानी पीती हुई नजर आ रही है।
Fish Drink Water Like Humans: सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक मछली इंसानों की तरह नल से पानी पीती हुई नजर आ रही है। ऐसा नजारा देख आप हैरान रह जाएंगे क्यों की आपने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। आज तक आपने सुना होगा की मछलियां पानी में ही सांस लेती हैं और पानी के बाहर हो सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। मगर इस वीडियो को देखकर लोगों का सिर चकरा रहा है कि ये असली वीडियो है या फिर ऐआई का कमाल।