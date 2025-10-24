40 हजार रुपए के सिक्के लेकर शोरूम पहुंचा किसान, बेटी को स्कूटी गिफ्ट की, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 24, 2025 17:48 IST2025-10-24T17:43:02+5:302025-10-24T17:48:01+5:30

VIRAL VIDEO: छत्तीसगढ़ के जशपुर से इमोशनल करने वाला एक वीडियो सामने आया है, यहां एक किसान अपनी बेटी को स्कूटी दिलवाने के लिए शोरूम में बोरे में 10 और 20 रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा। शख्स 40 हजार रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा इसके बाद शोरूम कर्मियों ने टेबल पर सिक्कों का ढेर रखा और गिनना शुरू किया। ये घटना जशपुर जिले के केसरा गांव की बताई जा रही है और किसान का नाम बजरंग राम भगत  है, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

