Highlights 40 हजार रुपए के सिक्के लेकर शोरूम पहुंचा किसान, बेटी को स्कूटी गिफ्ट की, देखें वीडियो

VIRAL VIDEO: छत्तीसगढ़ के जशपुर से इमोशनल करने वाला एक वीडियो सामने आया है, यहां एक किसान अपनी बेटी को स्कूटी दिलवाने के लिए शोरूम में बोरे में 10 और 20 रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा। शख्स 40 हजार रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा इसके बाद शोरूम कर्मियों ने टेबल पर सिक्कों का ढेर रखा और गिनना शुरू किया। ये घटना जशपुर जिले के केसरा गांव की बताई जा रही है और किसान का नाम बजरंग राम भगत है, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

बोरी में सिक्के लेकर बेटी को स्कूटी दिलाने पंहुचा किसान...

Chattisgarh के Jashpur से दिल को छूने वाला वीडियो आया सामने. अपने सालों के सपने को पूरा करने के लिए एक किसान पिता अपने परिवार के साथ बोरी में 10 और 20 के सिक्के लेकर स्कूटी लेने पंहुचा. जानकारी के अनुसार बोरी में करीब… pic.twitter.com/wtiRnvXVmK — Nedrick News (@nedricknews) October 23, 2025

