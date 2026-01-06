Highlights VIDEO: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइव एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल

Delhi Mumbai Expressway Accident: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइव एक्सीडेंट का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव महू चोपड़ा के पास एक कार तेज रफ्तार से आ रही होती है और अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरती है। कार सड़क किनारे पलटी खाते हुए नीचे जा गिरती है, कार में सवार पूरा परिवार अंदर ही फंस जाता है तभी वहां मौजूद लोग दौड़ कर आते हैं और लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। हादसे में परिवार को शायद गंभीर चोटें नहीं आती है और परिवार बच जाता है और बड़ा हादसा टल जाता है।

