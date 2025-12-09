VIDEO: नशे में धुत लड़की ने बुलाई रैपिडो, बाइक पर बैठते ही गिरी; संभालने की कोशिश में जूझता दिखा ड्राइवर
Delhi Viral Video:दिल्ली का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत एक महिला रैपिडो बाइक से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाइक सवार उसे गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देर रात हुई इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा और नशे की हालत में यात्रा करने के खतरों को लेकर व्यापक चिंता पैदा कर दी है।
Delhi Viral Video: दिल्ली की सड़कों का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रैपिडो की बाइक पर जा रही लड़की नजर आ रही है जो कि नशे में पूरी तरह से धुत है। देर रात हुई इस घटना को एक चश्मदीद ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसमें लड़की नशे में है और वह बाइक से फिसलती हुई दिख रही है, जबकि राइडर उसे गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है।
क्लिप में, महिला बाइक की पिछली सीट पर बेहोश होकर झुकी हुई दिख रही है, मुश्किल से खुद को संभाल पा रही है। रैपिडो राइडर, जो साफ तौर पर संघर्ष कर रहा है, एक हाथ से उसे गिरने से रोकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे हाथ से बाइक को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह धीरे-धीरे एक तरफ फिसलने लगती है, वह बार-बार उससे ठीक से बैठने के लिए कहता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती।
दिल्ली के एक नाइट क्लब के बाहर एक नशे में धुत लड़की का रैपिडो बाइक से गिरना यह दिखाता है कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और रात की पार्टियों का असर युवाओं के व्यवहार पर कितना पड़ रहा है जिम्मेदारी की कमी सुरक्षा की अनदेखी और सोशल मीडिया पर दिखने की होड़ मिलकर ऐसी स्थितियां पैदा करती… pic.twitter.com/BnvJRXr5oy— Meera (@life_of_meera) December 8, 2025
दूसरे वाहन से घटना को रिकॉर्ड कर रहे एक आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "छोड़ दे भाई उसको, गिरा दे," इस टिप्पणी ने ऑनलाइन लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। कुछ ही देर बाद, महिला पूरी तरह से बैलेंस खो देती है और बाइक से फिसल जाती है। हालांकि, राइडर उसे पकड़ लेता है और सावधानी से उसे ज़मीन पर उतार देता है, जिससे उसे संभावित गंभीर चोट लगने से बच जाती है।
इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने रैपिडो राइडर के धैर्य और समझदारी की तारीफ की है। दूसरों ने मदद करने के बजाय असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले राहगीर की आलोचना की। इस क्लिप ने देर रात यात्रा की सुरक्षा और शराब के नशे में यात्रा करने से जुड़े जोखिमों, खासकर महिलाओं के लिए, पर भी बातचीत फिर से शुरू कर दी है।
हालांकि महिला की पहचान और घटना के बाद उसकी हालत के बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन यह घटना असुरक्षित यात्रा स्थितियों के दौरान राइडर्स और यात्रियों दोनों को होने वाली कमजोरियों की याद दिलाती है। कई यूज़र्स ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से नशे में धुत यात्रियों को संभालने के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक स्थितियों से बचा जा सके।