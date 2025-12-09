VIDEO: नशे में धुत लड़की ने बुलाई रैपिडो, बाइक पर बैठते ही गिरी; संभालने की कोशिश में जूझता दिखा ड्राइवर

Delhi Viral Video: दिल्ली की सड़कों का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रैपिडो की बाइक पर जा रही लड़की नजर आ रही है जो कि नशे में पूरी तरह से धुत है। देर रात हुई इस घटना को एक चश्मदीद ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसमें लड़की नशे में है और वह बाइक से फिसलती हुई दिख रही है, जबकि राइडर उसे गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है।

क्लिप में, महिला बाइक की पिछली सीट पर बेहोश होकर झुकी हुई दिख रही है, मुश्किल से खुद को संभाल पा रही है। रैपिडो राइडर, जो साफ तौर पर संघर्ष कर रहा है, एक हाथ से उसे गिरने से रोकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे हाथ से बाइक को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह धीरे-धीरे एक तरफ फिसलने लगती है, वह बार-बार उससे ठीक से बैठने के लिए कहता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती।

दूसरे वाहन से घटना को रिकॉर्ड कर रहे एक आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "छोड़ दे भाई उसको, गिरा दे," इस टिप्पणी ने ऑनलाइन लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। कुछ ही देर बाद, महिला पूरी तरह से बैलेंस खो देती है और बाइक से फिसल जाती है। हालांकि, राइडर उसे पकड़ लेता है और सावधानी से उसे ज़मीन पर उतार देता है, जिससे उसे संभावित गंभीर चोट लगने से बच जाती है।

इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने रैपिडो राइडर के धैर्य और समझदारी की तारीफ की है। दूसरों ने मदद करने के बजाय असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले राहगीर की आलोचना की। इस क्लिप ने देर रात यात्रा की सुरक्षा और शराब के नशे में यात्रा करने से जुड़े जोखिमों, खासकर महिलाओं के लिए, पर भी बातचीत फिर से शुरू कर दी है।

हालांकि महिला की पहचान और घटना के बाद उसकी हालत के बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन यह घटना असुरक्षित यात्रा स्थितियों के दौरान राइडर्स और यात्रियों दोनों को होने वाली कमजोरियों की याद दिलाती है। कई यूज़र्स ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से नशे में धुत यात्रियों को संभालने के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक स्थितियों से बचा जा सके।

