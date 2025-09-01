पनीर की सब्जी, रोटी और चावल दो?, ढाबे पर खाना खाने गए, सामने थाली दी तो उड़े होश, देखिए वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 1, 2025 16:59 IST2025-09-01T16:58:15+5:302025-09-01T16:59:25+5:30

शिकायत ढाबा संचालक से की और पुलिस से शिकायत करने की बात कहते हुए उसका वीडियो भी बना लिया।

file photo

Highlightsसब्जी में एक मरा हुआ चूहा दिखा तो उनके होश उड़ गये।सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो भी देखा है।अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

बदायूंः बदायूं जिले के बिल्सी क्षेत्र में एक ढाबे पर खाना खाने गये दो युवकों को पनीर की सब्जी में कथित तौर पर मरा हुआ चूहा मिला। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। बिल्सी कस्बा निवासी निशांत माहेश्वरी ने बताया कि वह अपने मित्र पुनीत के साथ दो दिन पहले बिल्सी नगर स्थित अनमोल ढाबे पर खाना खाने गए थे और उन्होंने वहां पनीर की सब्जी मंगायी। माहेश्वरी ने बताया कि उन्हें सब्जी में एक मरा हुआ चूहा दिखा तो उनके होश उड़ गये।

उन्होंने तत्काल ही उसकी शिकायत ढाबा संचालक से की और पुलिस से शिकायत करने की बात कहते हुए उसका वीडियो भी बना लिया। बिल्‍सी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) प्रेम पाल सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो उन्होंने भी देखा है।

किन्तु अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। एसडीएम ने कहा कि वीडियो की जांच करायी जा रही है और खाद्य विभाग से संबंधित ढाबे के साथ-साथ अन्य दुकानों या होटल रेस्टोरेंट पर भी खाने-पीने के सामान की जांच करायी जाएगी।

टॅग्स :uttar pradeshPoliceउत्तर प्रदेश