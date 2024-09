VIDEO: खूंखार मगरमच्छ को खाना खिलाता शख्स, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Highlights Crocodile Shocking Video: खूंखार मगरमच्छ को खाना खिलाता शख्स Man Feed Turkey Leg To Crocodile: दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल, मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालता आदमी

Crocodile Shocking Video: सोशल मीडिया पर मगरमच्छ को किसी छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में मगरमच्छ पानी में एक शख्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो उस शख्स का पालतू पेट हो। जैसा की आप ने मगरमच्छ के कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिनमें मगरमच्छ अचानक हमला कर देता है और सामने वाले को सोचने तक का समय नहीं मिलता है।

जैसा वीडियो में साफ नजर आ रहा है की ये शख्स मगरमच्छ को टर्की लेग खिला रहा है और मगरमच्छ किसी भूखे भेड़िये की तरह टर्की लेग को अपने मुंह में जकड़ लेता है। आप हड्डी चटकने की आवाज साफ सुन सकते हैं की कितनी ताकत के साथ मगरमच्छ अपने शिकार पर हमला करता होगा, मगर इस शख्स की हिम्मत को सलाम है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसा कर रहा है। कहावत है की 'पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता' मगर यहां उल्टा है ये शख्स बिना डरे ऐसा कर रहा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @gatorboys_chris नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। नीचे हमने एक और वीडियो शेयर किया है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है जिसमें एक उम्र दराज आदमी मगरमच्छों के झुंड को खाना खिलाता नजर आ रहा है।

