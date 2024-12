VIDEO: सांसे रोक देने वाला वीडियो, हवा में हिचकोले खाने लगा विमान, जांबाज पायलट ने बचाई सैकड़ों यात्रियों की जान...

Highlights Flight Struggles to Land Airport Watch Video: हवा में हिचकोले खाने लगा विमान, देखें वीडियो Chennai Flight Got Stuck in Stormy Winds: जांबाज पायलट ने बचाई सैकड़ों यात्रियों की जान, देखें वीडियो

Chennai Flight Got Stuck in Stormy Winds:चेन्नई में मौसम बदला हुआ है और तूफान के कारण विमान सेवा पर काफी असर पड़ रहा है, तूफान के कारण विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में एक विमान रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता है और विमान तेज हवाओं के कारण हवा में हिचकोले खाने लगता है और वहन उतर नहीं कर पाता है, पायलट की सूझबूझ से विमान फिर हवा में उड़ जाता है।

..जब तेज हवा के बीच रनवे पर हिचकोले खाने लगा विमान



सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज हवाओं के चलते विमान रनवे पर सही से लैंड नहीं कर पाया. रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार-बार हवा में झूलता रहा. हालांकि अंतिम क्षणों में, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए… pic.twitter.com/HEKUTjCbmi — NDTV India (@ndtvindia) December 1, 2024

Due to adverse weather conditions, including rain and strong, gusty winds (which later led to the closure of Chennai airport), the cockpit crew of flight 6E 683, operating between Mumbai and Chennai, executed a go-around on November 30, 2024, in accordance with established safety… pic.twitter.com/bmEEIViiLf — ANI (@ANI) December 1, 2024

Challenging conditions at Chennai International airport as cyclone Fengal makes landfall near Puducherry and is likely to cross the Tamil Nadu coasts in the next three to four hours.



The cyclonic storm brought heavy rains in the coastal districts, inundating houses and… pic.twitter.com/1AUohfWfB9 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 30, 2024

