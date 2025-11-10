VIRAL: मनाया भैंस का जन्मदिन, DJ पर नाचे गांव वाले, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 10, 2025 13:34 IST2025-11-10T13:32:54+5:302025-11-10T13:34:38+5:30
Buffalo Birthday Celebration Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स अपने भैंसे का जन्मदिन मनाया है। सुनगढ़ गांव में एक शख्स ने अपने भैंसे के जन्मदिन पर लाखों रुपये खर्च करके, केक काटा और डीजे पर गांववालों संग जमकर डांस किया। शख्स ने अपने भैंसे को फूलों की माला पहनाकर सजाया और खूब एन्जॉय किया, इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यूपी के अमरोहा जिले में एक अनोखा जश्न देखने को मिला। यह कोई सामान्य दावत या गांव का मामूली जलसा नहीं था। यह था असाधारण पशु प्रेम का एक ऐसा प्रदर्शन, जिसने पूरे बछरायूं इलाके के सुनगढ़ गांव को कौतुहल से भर दिया। #Amrohapic.twitter.com/nDnFZ2Yqlq— Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) November 7, 2025
यूपी के अमरोहा में लाखों रुपए खर्च करके भैंस का बर्थडे मनाया गया.— Priya singh (@priyarajputlive) November 8, 2025
पार्टी में बकायदा बर्थडे केक, भोज और DJ के साथ सेलिब्रेशन कराया गया. pic.twitter.com/55caWqVQMQ
अमरोहा में भैंस की धमाकेदार बर्थडे पार्टी ~ गांव का पूरा माहौल ही बदल गया😆🔥— Vinay Vishwakarma (@thename_vinay) November 8, 2025
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सुनगढ़ गांव में एक किसान ने अपने भैंस का जन्मदिन ऐसे मनाया कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया।
उसने बर्थडे में केक काटा और डीजे पर डांस भी किया और नोटो की माला पहनाई और… pic.twitter.com/rka1iNczEG