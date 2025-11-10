VIRAL: मनाया भैंस का जन्मदिन, DJ पर नाचे गांव वाले, देखें वायरल वीडियो

Buffalo Birthday Celebration Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स अपने भैंसे का जन्मदिन मनाया है।

Buffalo Birthday Celebration Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स अपने भैंसे का जन्मदिन मनाया है। सुनगढ़ गांव में एक शख्स ने अपने भैंसे के जन्मदिन पर लाखों रुपये खर्च करके, केक काटा और डीजे पर गांववालों संग जमकर डांस किया। शख्स ने अपने भैंसे को फूलों की माला पहनाकर सजाया और खूब एन्जॉय किया, इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

