WATCH: रसगुल्ले के लिए घमासान, शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन के परिवारों के बीच मारपीट; बोधगया का वीडियो वायरल
By अंजली चौहान | Updated: December 4, 2025 12:41 IST2025-12-04T12:39:21+5:302025-12-04T12:41:40+5:30
Wedding Viral Video: बिहार के बोधगया में रसगुल्ले की कमी के कारण दूल्हा-दुल्हन के परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। 29 नवंबर को एक होटल के अंदर हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो ऑनलाइन भी सामने आया। खबरों के मुताबिक, घटना के बाद शादी रद्द कर दी गई।
Wedding Viral Video:बिहार के बोधगया में एक शादी समारोह जंग का मैदान बन गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खाने की जगह पर लोगों को लड़ते हुए देखा जा सकता है जहां लोग कुर्सी पटक रहे हैं तो कोई किसी को लात मार रहा है।
#Watch— Priyanka Koul (@Priyankakaul13) December 3, 2025
Chaos After 'Rasgulla Shortage' At Bihar Wedding pic.twitter.com/Rks41zJtnq
बताया जा रहा है कि शादी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रसगुल्ले कम होने पर दूल्हा और दुल्हन के परिवारों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना उस होटल के अंदर लगे CCTV में कैद हो गई जहां शादी हो रही थी, और वीडियो ऑनलाइन सामने आया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद शादी कैंसिल कर दी गई। वीडियो में मिठाई कम होने पर दोनों पक्ष शादी की जगह के अंदर कुर्सियां फेंकते, घूंसे बरसाते और एक-दूसरे को धक्का देते दिख रहे हैं। यह घटना 29 नवंबर को हुई थी। खास बात यह है कि दुल्हन का परिवार उसी होटल में ठहरा हुआ था। शुरुआती रस्में करने के बाद, दूल्हा और दुल्हन कथित तौर पर 'सात फेरे' लेने के लिए मंडप में जा रहे थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, लड़ाई के बाद, दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कराया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने अभी तक इस घटना पर कोई जवाब नहीं दिया है।