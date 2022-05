200 दीजिए 100 नहीं, छुट्टा नहीं है तो हम देंगे; रिश्वत मांगते बिहार के ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल

By अनिल शर्मा | Published: May 17, 2022 08:04 AM

वायरल वीडियो में रिश्वत मांगते पुलिसकर्मी से गाड़ी सवार कहता है- हम भी स्टाफ के ही लड़के हैं, बाहरी नहीं हैं। आप लोगों के रहते हम लोगों को अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए।

