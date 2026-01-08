Desi Tesla: बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में बनाई 5-सीटर इलेक्ट्रिक जीप, कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये, जानें फीचर्स

By रुस्तम राणा | Updated: January 8, 2026 15:54 IST2026-01-08T15:52:43+5:302026-01-08T15:54:23+5:30

इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में करीब पांच घंटे लगते हैं, जिसके बाद जीप लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकती है।

Bihar Man Builds 5-Seater Electric Jeep In 18 Days. It Costs Only Rs 1 Lakh | Desi Tesla: बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में बनाई 5-सीटर इलेक्ट्रिक जीप, कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Desi Tesla: बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में बनाई 5-सीटर इलेक्ट्रिक जीप, कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये, जानें फीचर्स

पटना: बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में पांच सीटों वाली इलेक्ट्रिक जीप बना डाली। पूर्णिया के लोग इसे "देसी टेस्ला" कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस जीप की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये है और यह एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है।

मुर्शीद आलम, जो न तो ट्रेंड इंजीनियर हैं और न ही स्टार्टअप फाउंडर, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और गाड़ियां रिपेयर करते हैं। अपने गैरेज में काम करते समय उन्होंने देखा कि गांवों में किसानों और छोटे व्यापारियों के पास रोज़ाना के सफर या खेती के काम के लिए कोई सस्ता और अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन नहीं था।

डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियां महंगी और ज़्यादा मेंटेनेंस वाली थीं, जबकि कमर्शियल तौर पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादातर ग्रामीण लोगों की पहुंच से बाहर थीं। इसलिए, गांव की ज़रूरतों के हिसाब से एक देसी इलेक्ट्रिक जीप बनाने का आइडिया आया।

इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर वाले चार पहिए, एक स्पीडोमीटर, पावर स्टीयरिंग और एक चार्जिंग पॉइंट है। इसमें फसल, खाद और दूसरी चीज़ें ले जाने के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रॉली भी लगाई जा सकती है, जिससे यह किसानों के लिए बहुत काम की हो जाती है। इसे फुल चार्ज होने में करीब पांच घंटे लगते हैं, जिसके बाद जीप लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकती है।

मुर्शीद का यह आविष्कार ऐसे समय में आया है जब भारत धीरे-धीरे डीजल और पेट्रोल से बिजली की ओर बढ़ रहा है। खेती के उपकरणों को चार मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है - स्थिर मशीनें, हल्के यूटिलिटी वाहन, एरियल सिस्टम और भारी मशीनरी।

स्थिर उपकरणों को बिजली से चलाना सबसे आसान है क्योंकि वे ज़्यादा हिलते-डुलते नहीं हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक बनाने से वे शांत, साफ और ज़्यादा कुशल हो जाते हैं। इससे पहले, तेलंगाना की 17 साल की स्पूर्थी ने पूरी तरह से कबाड़ के लोहे और बेकार चीज़ों से एक खास इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई थी।

उनकी गाड़ी को बनाने में कुल लागत लगभग 40,000 रुपये आई थी और यह 40-50 किलोमीटर तक चल सकती थी। उन्होंने सिर्फ़ दो महीनों में खुद ही इस गाड़ी को डिज़ाइन और बनाया था।

 

Web Title: Bihar Man Builds 5-Seater Electric Jeep In 18 Days. It Costs Only Rs 1 Lakh

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharViral Videoबिहारवायरल वीडियो