बेगूसरायः बंद कमरे में निर्वस्त्र कर लड़की और लोक गायक की पिटाई, इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल

Highlights बंद कमरे में नग्न अवस्था में ही जमकर धुनाई कर दी। पुरुष और लड़की को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक अवस्था मे बंद कमरे में ही पकड़ लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

पटनाः बिहार में बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने एक लोक गायक को लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगेरेलियां मनाते दबोच लिया और फिर दोनों की बंद कमरे में नग्न अवस्था में ही उनकी जमकर धुनाई कर दी।

वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान लड़की कई बार कपड़ो को ठीक कर अपनी आबरू बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग नही माने। बताया जा रहा है कि लोक गायक किशन देव चौरसिया हारमोनियम सिखाने के बहाने बहला-फुसलाकर लड़की के साथ गलत कार्य कर रहा था।

इसी दौरान अधेड़ पुरुष और लड़की को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक अवस्था मे बंद कमरे में ही पकड़ लिया और फिर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। कहा जा रहा है कि अधेड़ गांव में कीर्तन गाने का काम करता था। देखते ही देखते घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says "The incidents of crime against women have increased in some states of the country and no action was taken against this in several states. What happened in Begusarai is in front of us, but CM Nitish Kumar did not speak a single word… pic.twitter.com/jicrGRgVCV