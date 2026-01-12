VIDEO: बस्ती में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्ते और 12 पिल्लों की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक कुत्ते और उसके 12 से ज्यादा पिल्लों को डंडे से पीट-पीटकर मार डालने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि रुधौली थानाक्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर रविवार को कलीमउल्ला नाम के एक व्यक्ति को एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसने उस कुत्ते और उसके 12 से ज्यादा पिल्लों को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुत्ते व उसके पिल्लों को गड्ढा खोद कर दफना दिया गया। यादव ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

