कंडोम के विज्ञापन में नजर आए अन्नू कपूर, समलैंगिक जोड़े पर कही ये बात; सोशल मीडिया पर वायरल

Annu Kapoor Viral Video: मशहूर और दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर ने हिंदी फिल्मों में बेहतरीन फिल्मों को किया है। अक्सर उनकी एक्टिंग की फैन्स तारीफ करते हैं लेकिन इस बार अन्नू सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, अन्नू कपूर ने कंडोम के विज्ञापन में काम किया है जो फैन्स को पसंद नहीं आ रहा, अब यही विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

विज्ञापन में अन्नू कपूर सफेद कुर्ता पायजामा और स्लीवलेस जैकेट पहने हुए हैं। विज्ञापन एक 'विद्वतापूर्ण' नोट पर शुरू होता है जिसमें अन्नू कपूर अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए हैं और एक सच्चे दोस्त के गुणों पर अपना भाषण दे रहे हैं।

हालाँकि, अन्नू कपूर द्वारा अपनी अनूठी शैली में कही गई पंक्तियों का पूरा अर्थ अंत में ही पता चलता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन में जिस "सबसे अच्छे दोस्त" की बात की गई है वह ड्यूरेक्स क्लोज फिट कंडोम है।

विज्ञापन में अन्नू कपूर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, "एक सच्चा दोस्त वही है जो हर लड़की में आपका साथ खरा रहता है। वो आपकी जिंदगी में ऐसा फिट हो जाता है जैसे वो आपके शरीर का ही एक हिस्सा हो। उसके साथ होने से ही खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हर पल वो विज्ञापन में कपूर कहते हैं, आपका कवच बन जाता है। ड्यूरेक्स क्लोज फिट कंडोम, आपका सच्चा दोस्त।"

ड्यूरेक्स इंडिया के आधिकारिक हैंडल ने विज्ञापन का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया।

This ad is more unpredictable than the Indian batting lineup. 😂😂 pic.twitter.com/yIDWSE7T6d

Probably the biggest plot twist of the year so far pic.twitter.com/i9j31F25bE