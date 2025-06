Highlights VIDEO: 14 हजार फीट की ऊंचाई पर फहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, देखें वायरल वीडियो

Anamika Sharma Skydiver: प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने एक बार फिर देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए, 14 हजार फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' का झंडा फहराया है। अनामिका ने भारतीय सेना को सम्मान देते हुए इस स्काई डाइव को पूरा किया। अनामिका शर्मा यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन से सी कैटेगरी लाइसेंस प्राप्त स्काई डाइवर हैं, अनामिका के पिता वायुसेना से सेवानिवृत्त कमांडो और प्रोफेशनल स्काई डाइवर हैं।

Anamika Sharma, daughter of Prayagraj, jumped from 14,000 ft carrying the #OperationSindoor flag in Thailand. When it comes to protecting and honoring the nation, our daughters always lead from the front.

Salute to her courage!#AnamikaSharmapic.twitter.com/sfPa6Q1VJ5