Highlights पंजाब में पोस्टिंग, फिर भी पंजाबी नहीं आती? अमृतसर पोस्ट ऑफिस का मामला चर्चा में

अमृतसर पोस्ट ऑफिस का वीडियो वायरल, भाषा को लेकर कर्मचारी और ग्राहक में हुई बहस

पंजाब के अमृतसर स्थित एक पोस्ट ऑफिस से जुड़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डाक कर्मचारी और ग्राहक के बीच स्थानीय भाषा को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और भाषा ज्ञान को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पंजाबी भाषा में लिखा हुआ पता लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। हालांकि, काउंटर पर मौजूद कर्मचारी यह कहता नजर आता है कि वह पंजाबी भाषा में लिखा पता पढ़ने में असमर्थ है और पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अनुवाद की मांग करता है।

इस बात से ग्राहक नाराज हो जाता है और सवाल उठाता है कि पंजाब में स्थित किसी सरकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारी को स्थानीय भाषा की समझ क्यों नहीं है। वीडियो में ग्राहक यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भले ही डाक कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन काम करता हो, लेकिन पंजाब में पोस्टिंग होने की स्थिति में पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बहस बढ़ते देख पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मामला वहीं सुलझा लिया गया। हालांकि, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भाषा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और स्थानीय संस्कृति के सम्मान को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

