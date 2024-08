दिल्ली: बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे गिरी 17 वर्षीय लड़की, मौत, CCTV में कैद हुई घटना

Highlights बुधवार देर शाम हुई यह दुखद घटना इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई वीडियो में 17 वर्षीय लड़की को तीसरी मंजिल से सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक किशोरी की उस समय गिरकर दर्दनाक मौत हो गई, जब वह अपने घर की तीसरी मंजिल पर बालकनी से कपड़े उतार रही थी। बुधवार देर शाम हुई यह दुखद घटना इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें 17 वर्षीय लड़की को तीसरी मंजिल से सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है।

सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के नीचे गिरते हुए आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। गिरने के कारण 17 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें बुधवार शाम 7:12 बजे सागरपुर के डाबरी एक्सटेंशन इलाके में एक लड़की के बालकनी से गिरने के बारे में फोन आया। अधिकारी ने कहा, "घायल लड़की को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है और प्रथम दृष्टया यह दुर्घटनावश मौत का मामला लगता है। मृत लड़की के परिवार के सदस्यों के बयानों का हवाला देते हुए, अधिकारी ने कहा कि किशोरी, जो अपने माता-पिता और दो भाई-बहनों के साथ रहती थी, तीसरी मंजिल की बालकनी पर एक लाइन से कपड़े निकाल रही थी, जब वह फिसल गई और नीचे सड़क पर गिर गई।

Delhi Sagarpur Incident



Delhi Police- As per statements of family on 21/08/2024, she was fetching clothes hanging on the rope of balcony for drying where she slipped, fell down and sustained injuries. was declared brought dead.

CCTV Footage pic.twitter.com/6eIi7l0cbk