लोकसभा चुनाव 2024ः हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, किसी को मना नहीं किया, भाजपा के साथ गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, देखें वीडियो

Highlights यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। सुभासपा प्रमुख ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा और उनके समेत पार्टी के चार विधायक जीते। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

लखनऊः सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर फिर से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। कई बाद सपा प्रमुख की आलोचना कर चुके हैं।

चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजभर भाजपा के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से जब भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया तो कहा कि "हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, किसी को मना नहीं किया जा सकता है और हमारी मांगें लोगों के हित के अनुसार हैं।"

#WATCH | Lucknow, UP: ..."Our door is open for all, no one is forbidden, and our demands are according to people's interest...": Suheldev Bharatiya Samaj Party chief Om Prakash Rajbhar when asked about possibility of alliance with BJP pic.twitter.com/KiascmG5KH