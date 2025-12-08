सलमान खान ने पवन सिंह को बताया ट्रेंड सेटर, भोजपुरी स्टार ने डांस से जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Highlights बिग बॉस ग्रैंड फिनाले में पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री ने मचाया तहलका सलमान खान के लिए पवन सिंह ने जताया खास सम्मान, बताया बड़ा भाई सलमान ने पवन सिंह को बताया चलता-फिरता ट्रेंड सेटर "तोहरे जैसन भाई कहां..." गाने से स्टेज पर आते ही जीता दर्शकों का दिल

Bigg Boss Grand Finale 2025 का मंच इस बार और भी खास बन गया जब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने दमदार अंदाज से एंट्री ली। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखते हुए अपना लोकप्रिय गीत "तोहरे जैसन भाई कहां..." गाया, पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनकी एनर्जी, आवाज़ और स्टारडम ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

स्टेज पर आते ही पवन सिंह ने जमाया रंग

ग्रैंड फिनाले के दौरान पवन सिंह ने न सिर्फ अपने गानों से समां बांधा, बल्कि अपने जबरदस्त डांस और आत्मविश्वास से भी सभी को प्रभावित किया। उनकी मौजूदगी ने शो में अलग ही जोश भर दिया। दर्शकों के साथ-साथ मंच पर मौजूद सेलेब्रिटीज भी उनके अंदाज के दीवाने हो गए।

शो के होस्ट सलमान खान के साथ पवन सिंह का भावनात्मक पल भी चर्चा में रहा। सलमान खान ने जब पवन सिंह की तारीफ की तो भोजपुरी स्टार ने उन्हें खुले दिल से "बड़ा भाई" बताया। पवन सिंह ने कहा,

"सर, मैं दिल से आपको भैया कहना चाहता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आज आपके सामने खड़े होने का मौका मिला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन सफल हो गया हो।"

यह सुनकर सलमान खान भी भावुक हो गए और उन्होंने पवन सिंह को गले लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया।

टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की तारीफ में भी बोले पवन सिंह

पवन सिंह ने बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि घर के अंदर जो धमाका और तहलका मचा है, वह सभी प्रतिभागियों की मेहनत का नतीजा है। साथ ही उन्होंने पूरे शो को हिट बनाने के लिए टीम और कंटेस्टेंट्स को बधाई दी।

सलमान खान बोले – आप हो चलते-फिरते ट्रेंड सेटर

बातचीत के दौरान सलमान खान ने पवन सिंह के वायरल ट्रेंड पर मजेदार अंदाज में टिप्पणी की। सलमान ने कहा,

"पवन, आपको तो वायरल होने की आदत पड़ गई है। आप जैकेट पहन लेते हो तो वायरल, डांस कर लेते हो तो वायरल, गाना हो या डायलॉग – सब कुछ ट्रेंड करने लगता है। आप तो चलते-फिरते ट्रेंड सेटर हो।"

सलमान खान की इस बात पर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े और पवन सिंह भी मुस्कुराते नजर आए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पवन और सलमान का यह पल

ग्रैंड फिनाले के बाद से ही पवन सिंह और सलमान खान की यह खास बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फैंस दोनों की केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं।

English summary :

Bhojpuri cinema superstar Pawan Singh grabbed massive attention at the Bigg Boss Grand Finale 2025 with his electrifying stage entry and powerful performance.

Web Title: Pawan-Singh-Grand-Entry-Bigg-Boss-Finale-Salman-khan-bond