Bigg Boss OTT 3: अदनाम को लेकर भिड़े एल्विश और फैजल, वीकेंड का वार में जमकर...

Bigg Boss OTT 3: बिग बॉस ओटीटी 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल माना जा रहा है कि यूट्यूबर एल्विश यादव और इंटरनेट की दुनिया की जाना माना नाम फैजल शेख शो में नजर आएंगे। जिओ सिनेमा ने ट्विटर पर बताया है कि जल्द ही ऐसा होगा। अपने ट्विटर हैंडल से जिओ सिनेमा ने इसे लेकर एक अपडेट दिया है।

शेयर किए गए वीडियो में होस्ट अनिल कपूर फैजल शेख से पूछते हैं कि अदनान गेम सही खेल रहा है? जिसका जवाब देते हुए फैसले कहते हैं, "वो मेरा दोस्त है।वो100% बहुत अच्छा खेल रहा है।''

