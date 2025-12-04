Bigg Boss 19 Grand Finale: क्या ग्रैंड फिनाले से पहले तान्या मित्तल बिग बॉस के घर से होंगी बाहर?

नई दिल्ली: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले से पहले ही मालती चाहर बिग बॉस 19 के घर से एलिमिनेट हो गई हैं। फिनाले में बस कुछ ही दिन बचे हैं, फैंस बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस सीज़न में कौन जीत सकता है। अब, एक और रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि तान्या मित्तल भी ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हो गई हैं।

X पर कई यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि मालती के घर से बाहर होने के बाद तान्या भी एलिमिनेट हो गईं। हालांकि, इन रिपोर्ट्स में पक्के सबूत नहीं हैं, जिससे यह साफ़ नहीं है कि तान्या सच में आने वाले एपिसोड में एलिमिनेट होंगी या नहीं। इस बीच, BBTak ने कन्फर्म किया है कि मालती का एलिमिनेशन आने वाले गार्डन एरिया टास्क के दौरान होगा।

📢 BREAKING NEWS:#TanyaMittal And #MaltiChahar has been evicted from the Bigg Boss 19 house! 😳🔥

The twist nobody saw coming has officially shaken the game.

Equations badlenge… dynamics hilenge… aur drama abhi baaki hai! 👀⚡#TanyaIsTheBoss : 5th Postion #MaltiIsTheBoss : — Choudhary bobby (@jbabu987) December 4, 2025

बिग बॉस 19 वोटिंग ट्रेंड्स

अब आप उस कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं जिसे आप सीज़न जिताना चाहते हैं। हर रजिस्टर्ड दर्शक ऑफिशियल बिग बॉस 19 ऐप का इस्तेमाल करके या शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पसंदीदा कंटेस्टेंट चुन सकता है।

प्रोग्राम द्वारा तय गाइडलाइन्स के आधार पर, फैंस पार्टनर प्लेटफॉर्म या SMS (अगर उपलब्ध हो) के ज़रिए भी अपना वोट दे सकते हैं। अपनी सभी बैकअप ID तैयार रखें क्योंकि हर ID को हर दिन 99 वोट तक मिल सकते हैं। अपना सब कुछ लगा दें और अपने पसंदीदा को ग्रैंड फिनाले जीतने में मदद करें!

जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, लोग अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग ग्रैंड फिनाले के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शो का फ़ाइनल विनर कौन होगा। कई ऑनलाइन यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के डिज़र्विंग विनर हैं।

गौरव के अलावा, फरहाना को भी ऑडियंस से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कई लोगों का मानना ​​है कि उनमें टॉप 3 में आने का पोटेंशियल है। बिग बॉस 19 हर सोमवार से रविवार, रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है।

