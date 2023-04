उर्फी जावेद ने अपने कपड़ों से लोगों की भावनाओं को आहत पहुँचाने के लिए मांगी माफी, कहा- अब से आप बदली हुई उर्फी देखेंगे

Highlights उर्फी ने लिखा, मैं जो कुछ भी पहनती हूं, उसे पहनकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूं उन्होंने आगे लिखा, अब से आप लोग एक बदली हुई उर्फी देखेंगे, बदले हुए कपड़े, माफी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुमान लगाया कि यह अप्रैल फूल का मजाक था

मुंबई: टीवी अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऊर्फी जावेद अपने परिधान विकल्पों को लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोरती हैं। शुक्रवार को एक्ट्रेस ने अपने रिवीलिंग कपड़ों से सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ट्विटर पर माफी मांगी है।

उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक छोटा सा नोट साझा किया। जिसमें उर्फी ने लिखा, "मैं जो कुछ भी पहनती हूं, उसे पहनकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूं। अब से आप लोग एक बदली हुई उर्फी देखेंगे, बदले हुए कपड़े। माफी।"

उनके ट्वीट के बाद कई प्रशंसक और सोशल मीडिया यूजर्स भ्रमित हो गए। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने सोचा कि क्या हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'तुम जो चाहो पहन लो उर्फी आजाद रहो।'

एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "आप जैसे भी हैं वैसे ही शानदार हैं..और मुझे यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप जो पसंद करते हैं उसे पहनें..आप उन्हें इतनी आसानी से कैरी कर सकते हैं..यू रॉक गर्ल..और यह आपकी पसंद है कि आप क्या महसूस करें। ..तुम्हें ढेर सारा प्यार"

तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप सुंदर और साहसी हैं। तथाकथित 'आदर्श' के खिलाफ जाने के लिए हिम्मत चाहिए.. खुद के प्रति सच्चे रहें.. आप रहें.. खुश रहें.. आप हैं।" बहुत बहादुर..."

I apologise for hurting everyone’s sentiments by wearing what I wear . From now on you guys will see a changed Uorfi . Changed clothes .

Maafi