श्री काशी विश्वनाथ मंदिरः प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक, आखिर क्या है कारण

वाराणसीः वाराणसी के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नववर्ष पर श्रद्धांलुओं की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए बुधवार से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गयी है। एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्यकार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नव वर्ष के कारण मंदिर में श्रद्धांलुओं की भारी भीड़ के चलते 24 दिसंबर से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गयी है।

मंदिर में श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर बाबा का झांकी दर्शन कराया जा रहा है। मिश्र ने कहा कि मंदिर में सुविधा और सुरक्षा के साथ सभी को दर्शन प्राप्त हो सकें, इसके लिए सभी श्रद्धालु मंदिर न्यास के इस निर्णय का सहयोग करें।

