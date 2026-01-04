भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला मंदिरः आखिर क्यों 3 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 7 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा
मंदिर 10 घंटे से ज़्यादा समय तक बंद रहेगा और शुद्धिकरण अनुष्ठान पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।
तिरुपतिः चंद्र ग्रहण के कारण भगवान वेंकटेश्वर का तिरुमला मंदिर तीन मार्च को सुबह नौ बजे से शाम साढ़े सात बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन ने रविवार को यह जानकारी दी। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ग्रहण के बाद 'शुद्धि' अनुष्ठान पूरे होने के बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जायेगा और श्रद्धालु रात साढ़े आठ बजे फिर से दर्शन कर पायेंगे।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘मंदिर 10 घंटे से ज़्यादा समय तक बंद रहेगा और शुद्धिकरण अनुष्ठान पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।’’
चंद्र ग्रहण लगभग साढ़े तीन घंटे तक रहने की उम्मीद है, जो अपराह्न 3.20 बजे से शाम 6.47 बजे तक रहेगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने श्रद्धालुओं से चंद्र ग्रहण के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं में सहयोग करने का अनुरोध किया है।