Karwa Chauth Moon Rise Timing: करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा 2025, जानें दिल्ली, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश में कितने बजे दिखेगा चांद

Karwa Chauth Moonrise Timing: करवा चौथ एक हिंदू पर्व है जिसे भारत में सुहागिन महिलाएं मनाती हैं, करवा चौथ के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती है बिना कुछ खाएं-पिएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए। करवा चौथ की कई पौराणिक कथाएँ भी हैं जैसे वीरावती की कथा।

आज (10 अक्टूबर 2025) चाँद कब निकलेगा?

दिल्ली में आज 10 अक्टूबर को चंद्रमा उदय (moonrise) का समय लगभग 8:47 बजे शाम माना गया है। वहीं कुछ वेबसाइट्स के अनुसार व्रत तोड़ने (चन्द्र दर्शन) का समय लगभग 8:28 बजे होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:13 pm मुंबई में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:56 pm राजस्थान (जयपुर) में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:22 pm राजस्थान (अन्य स्थान जैसे बीकानेर) में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:31 pm उत्तर प्रदेश (लखनऊ / कानपुर आदि) में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:13 pm बिहार (पटना) में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 7:41 pm (लखनऊ) पुणे में चंद्रमा उदय का अनुमानित समय 8:13 pm





