Karwa Chauth 2025: पहली बार रख रहीं करवा चौथ व्रत, इन बातों का रखें ध्यान, इन टिप्स को करें फॉलो

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह त्यौहार आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कल्याण के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक पूरे दिन उपवास रखती हैं और अन्न-जल ग्रहण नहीं करती हैं।

चाँद दर्शन और चंद्रदेव को जल अर्पित करने तथा प्रार्थना करने के बाद करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। ऐसा करने के बाद, महिलाएं अपने पति द्वारा जल और भोजन का पहला निवाला ग्रहण करने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं, तो आपको पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखना चाहिए।

गलतियाँ करने से बचने के लिए, हमने क्या करें, क्या न करें और इसे कैसे खास बनाया जाए, इसकी एक सूची तैयार की है।

करवा चौथ के टिप्स

- उच्च प्रोटीन वाली सरगी: सुबह के भोजन, सरगी में उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे मेवे और दूध से बने उत्पाद और कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस शामिल होने चाहिए ताकि पूरे दिन के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें।

- आराम करें: ज़्यादा काम न करें। उठें और घूमें, लेकिन जब भी आपको थोड़ी ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो छोटे-छोटे ब्रेक ज़रूर लें। इस तरह, आप पूरे काम के घंटों के लिए ऊर्जा बचा सकते हैं।

- हल्के और आरामदायक कपड़े: भारी साड़ियों या लहंगों की बजाय जॉर्जेट, शिफॉन या कॉटन सिल्क जैसे हल्के कपड़े चुनें। ये कपड़े लंबे कार्यदिवस के दौरान पहनने में ज़्यादा हवादार और आरामदायक होते हैं और साथ ही उत्सवी भी लगते हैं।

- पानी से व्रत तोड़ें: कामकाजी महिलाओं को खाने की चीज़ों की बजाय पानी से व्रत तोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर को पहले हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है और फिर अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण की। आप हल्का नाश्ता या फल खा सकती हैं और कुछ देर बाद उचित भोजन कर सकती हैं।

करवा चौथ 2025: इन गलतियों से बचें

व्रत रखने वाली महिलाओं को कैफीन और अल्कोहल से बचना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ आपको निर्जलित कर सकते हैं।

त्योहार के दौरान, आपको काले या सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए।

लाल या पीले रंग के ऐसे कपड़े पहनें जो उत्सवी दिखें और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें।

करवा चौथ का व्रत तोड़ते समय तले हुए भोजन से बचें, क्योंकि इससे आपका पेट खराब हो सकता है। परिणामस्वरूप, पेट फूलना, दस्त और पेट में जलन हो सकती है।

व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने दिन की शुरुआत सरगी से करनी चाहिए। इससे आपको पूरे दिन ऊर्जावान बने रहने में मदद मिलेगी।

मान्यताओं के अनुसार, व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन चाकू, सुई और कैंची जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए।

Web Title: Karwa Chauth 2025 If you are observing Karwa Chauth fast for first time keep these things in mind and follow these tips