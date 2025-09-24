Dussehra 2025: भारत की इन जगहों पर नहीं होगा रावण दहन, विधि-विधान से होती है पूजा-अर्चना

Dussehra 2025: लंका के राजा रावण का वध भगवान राम ने किया था। जिसके बाद से भारत में दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। भगवान राम के रावण के वध करने को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। वैसे तो दशहरा पर रावण दहन किया जाता है लेकिन इन स्थानों पर रावण दहन नहीं बल्कि उनकी पूजा की जाती है।

मध्य प्रदेश के शांत गाँवों से लेकर राजस्थान के प्राचीन मंदिरों तक, छह ऐसी जगहों के बारे में जानें जहाँ रावण की कहानी अलग तरह से सुनाई जाती है—एक राक्षस राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान विद्वान और भगवान शिव के समर्पित भक्त के रूप में।

1- बिसरख, उत्तर प्रदेश - रावण का जन्मस्थान

ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरख गाँव को रावण का जन्मस्थान माना जाता है। इसका नाम रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा है। रावण से इतना गहरा जुड़ाव है कि यह गाँव दशहरे को उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि स्मरण के एक पवित्र दिन के रूप में मनाता है।

यहाँ कोई पुतला नहीं जलाया जाता। इसके बजाय, ग्रामीण रावण की बुद्धिमत्ता और भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति पर विचार करने के लिए एकत्रित होते हैं। बिसरख में यह शांत श्रद्धा भारत के अन्य स्थानों पर मनाए जाने वाले उग्र उत्सवों के बिल्कुल विपरीत है।

2- मंदसौर, मध्य प्रदेश - सम्मानित दामाद

मध्य प्रदेश के मध्य में मंदसौर स्थित है, जिसे रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। यही कारण है कि रावण इस क्षेत्र का पूजनीय दामाद है। भारत के अधिकांश स्थानों के विपरीत, जहाँ दशहरा रावण के पुतले के दहन के साथ समाप्त होता है, मंदसौर में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है - वे उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं।

इस शहर में रावण की 35 फुट ऊँची एक विशाल प्रतिमा गर्व से स्थापित है, और दशहरे के दौरान, स्थानीय लोग उसकी हार का जश्न मनाने के बजाय, उसकी स्मृति में प्रार्थना करते हैं। उनके लिए, रावण एक प्रखर विद्वान और शक्तिशाली राजा था, जिसका पतन बुरा नहीं, बल्कि दुखद था।

3- रावणग्राम, मध्य प्रदेश - उनके सम्मान में एक गाँव

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में रावणग्राम स्थित है, एक ऐसा गाँव जो रावण से अपने जुड़ाव को गर्व से धारण करता है। यहाँ एक मंदिर में रावण की 10 फुट ऊँची लेटी हुई मूर्ति स्थापित है, जहाँ स्थानीय लोग उसे बुद्धि और शक्ति का प्रतीक मानते हैं।

रावणग्राम के निवासियों का मानना ​​है कि रावण की शिव भक्ति और वेदों पर उसकी महारत उसे पूजा के योग्य बनाती है। उसे बदनाम करने के बजाय, वे उसे एक जटिल व्यक्ति के रूप में देखते हैं - एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दुष्ट स्वभाव से नहीं, बल्कि अपने मानवीय दोषों से नष्ट हुआ था।

4- काकीनाडा, आंध्र प्रदेश - शिव का भक्त

तटीय शहर काकीनाडा में, भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति पौराणिक है। कहा जाता है कि यहाँ शिव को समर्पित एक मंदिर स्वयं रावण ने बनवाया था। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि रावण की अटूट आस्था और आध्यात्मिक शक्ति ने उसे शिव का अनुग्रह दिलाया, जिन्होंने उसे कई शक्तिशाली वरदान दिए।

आज भी, मंदिर में शिव के साथ रावण की पूजा की जाती है। उसकी उपस्थिति को अंधकार की छाया के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति और अहंकार के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाने के रूप में देखा जाता है।

5- मंडोर, राजस्थान - शाही दामाद

जोधपुर के पास स्थित मंडोर, मंदोदरी का पैतृक घर माना जाता है, जिससे रावण इस क्षेत्र का सम्मानित दामाद बन गया। यहाँ रावण को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ उसकी निंदा करने के बजाय उसके सम्मान में अनुष्ठान किए जाते हैं।

दशहरे के दौरान, स्थानीय लोग उसकी हार का जश्न नहीं मनाते, बल्कि उसे एक विद्वान राजा और एक वफादार पति के रूप में याद करते हैं। मंदिर की उपस्थिति रावण के एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाती है - एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें गुण और दोष समान रूप से विद्यमान हैं।

Web Title: Dussehra 2025 Ravan Dahan will not take place in these 6 places in India worship is done according to rituals