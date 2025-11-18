Aaj Ka Rashifal 18 November 2025: चल-अचल संपत्ति में वृद्धि की संभावना, ये हैं आज की भाग्यशाली राशियां

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025: पढ़ें अपना दैनिक राशिफल (Dainik Rashifal) और जानें अपना आज का भविष्य। आज का राशिफल (Daily Horoscope), वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल (Dainik Rashifal) की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। क्या आपको शानदार परिणाम मिलेंगे या दिन मिलाजुला रहेगा अथवा करना होगा चुनौतियों का सामना। इसमें सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का फलादेश निहित है, जो आसान भाषा में है।

मेष दैनिक राशिफल: आज अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही शत्रुओं से सावधान रहें। वे आपका नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनकी चाल से थोड़ा सतर्क रहना होगा।

वृषभ दैनिक राशिफल: आज आपको प्रेम जीवन में कुछ सुखद अनुभव प्राप्त होगा। यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की चिंता रह सकती है।

मिथुन दैनिक राशिफल: आज प्रॉपर्टी में इजाफा हो सकता है। माता जी की सेहत में सुधार होगा। चल-अचल संपत्ति के खरीदने की संभावना है। सहपरिवार के साथ आज आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

कर्क दैनिक राशिफल: आज काम को लेकर आलस आएगा। हालांकि शाम के समय भरपूर जोश के साथ आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। परिजनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है।

सिंह दैनिक राशिफल: आज उधार दिया हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दिन की शुरूआत में व्यस्तता रह सकती है। लेकिन आधे दिन के बाद थोड़ा आरामदायक महसूस कर सकते हैं। आज धन संचय करने में सफल होंगे।

कन्या दैनिक राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप एकाग्र मन से अपना कार्य संपन्न करेंगे। जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा। कार्य-व्यापार की दृष्टि से भी दिन अनुकूल है।

तुला दैनिक राशिफल: आज यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा करें, अन्यथा चोरी होने का भय भी है। विदेश से सबंधित कार्य संपन्न हो सकते हैं। कामकाज के लिए दिन शुभ है।

वृश्चिक दैनिक राशिफल: आज आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ मिल सकता है। दिन की शुरूआत किसी अच्छी खबर से होगी। लाभ प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। मित्रों एवं बड़े भाई-बहनों की सहायता से लाभ अर्जित करेंगे।

धनु दैनिक राशिफल: आज आप अपनी मेहनत से अपने सीनियर्स का ध्यान खींच सकते हैं। आपको कामकाज में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। पिताजी से रिश्ते मजबूत होंगे। उनकी सेहत में सुधार होगा।

मकर दैनिक राशिफल: आज धर्म-कर्म के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। दिन में आज आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर घूमने का मन बनेगा। समय का ध्यान का ध्यान रखें।

कुंभ दैनिक राशिफल: आज पैतृक संपत्ति को लेकर घर-परिवार में कलह हो सकता है। अचानक से आपके सामने कोई समस्या आ सकती है, लेकिन आप अपने बौद्धिक कौशल से उस समस्या को हराने में कामयाब होंगे।

मीन दैनिक राशिफल: आज कार्य-व्यापार के लिए दिन अच्छा रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के मधुर रहने की संभावना है। जीवनसाथी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। किसी वैवाहिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं।

