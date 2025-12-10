Gold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: December 10, 2025 15:03 IST2025-12-10T14:54:44+5:302025-12-10T15:03:20+5:30

Gold Rate in Delhi: 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,700 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,420 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,460 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,340 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,340 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,815 प्रति 10 ग्राम।

