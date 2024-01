Roger Federer-Neeraj Chopra: टेनिस स्टार रोजर फेडरर से मिले विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा, एक-दूसरे की तारीफ, जानें क्या कहा...

Highlights आपसे बात करके बहुत अच्छा समय गुजरा और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। अनुभवों के बारे में नोट्स का आदान-प्रदान करते हुए एक अद्भुत समय बिताया। मुझे उनकी उपस्थिति में बहुत सहज महसूस कराया।

Roger Federer-Neeraj Chopra: भारतीय ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर से मुलाकात की। चोपड़ा ने कहा कि एक खेल आइकन से मिलना बेहद सम्मान की बात है, जिनका करियर लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है और अब भी बना हुआ है। आपसे बात करके बहुत अच्छा समय गुजरा और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी के लिए एक सपने के सच होने जैसा क्षण था। ज्यूरिख में रोजर फेडरर से मिलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है।

An absolute honour to meet a sporting icon, whose career has been and continues to be an inspiration to people.



I had a great time talking to you, and hopefully we’ll meet again. @rogerfederer 🙏 pic.twitter.com/kQUjiiBdB9