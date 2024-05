Rafael Nadal French Open 2024: आखिरी मैच और पहले राउंड में बाहर!, 22 बार ग्रैंड स्लैम जीते, ज्वेरेव ने 6-3 ,7-6, 6-3 से हराया, 15000 दर्शक ने कुछ यूं किया अभिवादन

Highlights Rafael Nadal French Open 2024: 22 बार ग्रैंड स्लैम जीते। Rafael Nadal French Open 2024: 2005 में पहली बार मस्किटियर्स कप जीता था। Rafael Nadal French Open 2024: आखिरी बार 2022 में ट्रॉफी उठाई थी।

Rafael Nadal French Open 2024: 14 बार के चैंपियन और लाल बजरी के बादशाह रहे रफेल नडाल से ऐसी विदाई की उम्मीद नहीं थी। नडाल सोमवार को फ्रेंच ओपन में चौथे वरीय अलेक्जेंडर ज्वेरेव से पहले दौर में 6-3, 7-6(5), 6-3 से हार के बाद बाहर हो गए। पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। ग्रैंड स्लैम तक उन्होंने दो दशकों तक राज किया। फैंस को भी बड़ा झटका लगा है और हमारा चैंपियन ऐसे हार जाएगा। 22 बार ग्रैंड स्लैम जीते। 2005 में पहली बार मस्किटियर्स कप जीता था और आखिरी बार 2022 में ट्रॉफी उठाई थी।

