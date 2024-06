France and Netherlands Euro 2024: नाक टूटने के बाद बेंच पर बैठे रहे एमबापे, नीदरलैंड ने फ्रांस को 0-0 पर रोका, 2024 में पहली बार ड्रा, पोलैंड बाहर

Highlights France and Netherlands Euro 2024: फ्रांस को मैच में कमी खली। France and Netherlands Euro 2024: आखिर में नीदरलैंड के खिलाफ अंक बांटने पड़े। France and Netherlands Euro 2024: फ्रांस और नीदरलैंड के ग्रुप डी में अब चार-चार अंक हैं।

France and Netherlands Euro 2024: यूरो 2024 में ग्रुप डी में फ्रांस और नीदरलैंड ने 0-0 से ड्रा खेला। पोलैंड बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। नाक टूटने के बाद बेंच पर बैठे फ्रांस के कप्तान काइलियन एमबापे ड्रा होते देखते रह गए। नीदरलैंड के ज़ावी सिमंस के पास दूसरे हाफ में गेंद नेट में थी, लेकिन गोल को अस्वीकार कर दिया गया। फ्रांस का अगला मुकाबला पोलैंड से है। शुक्रवार को ऑस्ट्रिया से 3-1 से हारने के बाद कोई अंक नहीं है। नीदरलैंड मंगलवार को ऑस्ट्रिया से भिड़ेगा, जिसके तीन अंक हैं।

फ्रांस की ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिछले मैच में 1-0 से जीत के दौरान एमबापे की नाक में चोट लग गई थी और उनका इस मैच में खेलना संदिग्ध था। एमबापे ने गुरुवार को मास्क पहनकर अभ्यास किया था और फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स को उम्मीद थी कि यह स्टार फुटबॉलर नीदरलैंड के खिलाफ मैच तक फिट हो जाएगा।

उन्होंने हालांकि नीदरलैंड के शारीरिक रूप से मजबूत डिफेंडरों के सामने एमबापे को उतारने का जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। एमबापे जब टीम बस से उतरे तो काफी सहज नजर आ रहे थे। उन्होंने धूप का चश्मा पहन रखा था लेकिन उनकी नाक पर पट्टी नहीं लगी थी। फ्रांस को मैच में उनकी कमी खली और उसे आखिर में नीदरलैंड के खिलाफ अंक बांटने पड़े।

फ्रांस और नीदरलैंड के ग्रुप डी में अब चार-चार अंक हैं। ऑस्ट्रिया के तीन अंक हैं। उसने ग्रुप के अपने दूसरे मैच में शुक्रवार को पोलैंड को 3-1 से हराया था। पोलैंड के दो मैच में कोई अंक नहीं हैं और उसके आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई है। अगर वह फ्रांस को हरा देता है तो तब भी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसे ऑस्ट्रिया से हार का सामना करना पड़ा है।

