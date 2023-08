FIDE World Cup 2023: चेस विश्व कप उपविजेता प्रज्ञानंदा से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने कहा-आप पर गर्व है!, तस्वीरें वायरल

Highlights कार विनिर्माता का असली लक्ष्य लोगों के सपने को पूरा करना होता है। पिछले हफ्ते विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे थे। मैग्नस कार्लसन से हार गए लेकिन अपने शानदार खेल से सबको अपना मुरीद बना लिया।

FIDE World Cup 2023: भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर और फिडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने वाले युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आप जुनून और दृढ़ता का प्रतीक हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि कैसे भारत के युवा किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। आप पर गर्व है!

Indian Chess grandmaster and 2023 FIDE World Cup runner-up R Praggnanandhaa met Prime Minister Narendra Modi at 7, LKM today. "...You personify passion and perseverance. Your example shows how India's youth can conquer any domain. Proud of you!," Prime Minister tweets. pic.twitter.com/YULMEvTtD1

शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रज्ञानंदा ने हाल में फिडे विश्व कप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज 7, एलकेएम में बहुत विशेष मेहमान आए। आपके साथ आपके परिवार से भी मिलकर खुशी हुई आर प्रज्ञानंदा।

आप जुनून और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि भारत के युवा किसी भी क्षेत्र में कैसे जीत सकते हैं। आप पर गर्व है।" प्रज्ञानंदा ने इससे पहले 'एक्स' पर कहा था, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मिलना बहुत सम्मान की बात है! मुझे और मेरे माता-पिता को प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद सर।"

Had very special visitors at 7, LKM today.



Delighted to meet you, @rpragchess along with your family.



You personify passion and perseverance. Your example shows how India's youth can conquer any domain. Proud of you! https://t.co/r40ahCwgph