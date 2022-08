Commonwealth Games 2022: राष्ट्रमंडल खेल में 210 सदस्यीय दल, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, पदक विजेताओं की सूची, देखें

Highlights एथलेटिक्स से लेकर रैकेट खेल, क्रिकेट से लेकर हॉकी, मुक्केबाजी से लेकर कुश्ती तक के पदक शामिल हैं। भारत के नाम कुल 22 स्वर्ण पदक रहे जो 2018 खेलों से चार कम हैं। गोल्ड कोस्ट में निशानेबाजों ने सात स्वर्ण पदक जीते थे।

Commonwealth Games 2022: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सोमवार को दांव पर लगे तीनों स्वर्ण पदक जीते। भारत 61 पदकों के साथ राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत के नाम कुल 22 स्वर्ण पदक रहे जो 2018 खेलों से चार कम हैं लेकिन इस बार निशानेबाजी खेलों का हिस्सा नहीं थी। गोल्ड कोस्ट में निशानेबाजों ने सात स्वर्ण पदक जीते थे।

India finish fourth in the medal tally with 22 Gold, 16 Silver and 23 Bronze medals with a total of 61 medals in the Birmingham #CommonwealthGames2022pic.twitter.com/R6273iaeA7 — ANI (@ANI) August 8, 2022

राष्टूमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची

अचिंता शेउली (भारोत्तोलन)

जेरेमी लालरिनुंगा (भारोत्तोलन)

मीराबाई चानू (भारोत्तोलन)

रूपा रानी टिर्की, लवली चौबे, नयनमोनी सैकिया , पिंकी सिंह (लॉन बॉल्स)

बजरंग पूनिया (कुश्ती)

साक्षी मलिक (कुश्ती)

दीपक पूनिया (कुश्ती)

रवि कुमार दहिया (कुश्ती)

विनेश फोगाट (कुश्ती)

नवीन मलिक (कुश्ती)

निकहत जरीन (मुक्केबाजी)

अमित पंघाल (मुक्केबाजी)

नीतू गंघास (मुक्केबाजी)

सुधीर (पावर लिफ्टिंग)

पी वी सिंधु (बैडमिंटन)

लक्ष्य सेन (बैडमिंटन)

चिराग शेट्टी-सात्विक साइराज रंकीरेड्डी (बैडमिंटन)

अचंता शरत कमल (टेबल टेनिस)

शरत कमल-श्रीजा अकुला (टेबल टेनिस)

हरमीत देसाई, सानिया शेट्टी, शरत कमल, जी साथियान (टेबल टेनिस)

भाविना पटेल (पैरा टेबल टेनिस)

एल्डोस पॉल (त्रिकूद)।

