'तुम मुझे कानून सिखाओगे..' FIR दर्ज न करने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने SHO को फटकार लगाकर निलंबित करने का दिया आदेश, VIDEO

Highlights अनिल विज ने सोमवार को अंबाला कैंट के एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई FIR दर्ज न करने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया यह उस दौरान हुआ जब मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उनसे मिलने गए थे

अंबाला: हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सोमवार को अंबाला कैंट के एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई और एफआईआर दर्ज न करने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री अनिल विज लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उनसे मिलने गए थे। एक परिवार ने मंत्री से पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने और मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने पुलिसकर्मी से बार-बार पूछा कि क्या उसने एफआईआर दर्ज की है।

हालांकि, जब पुलिसकर्मी, जिसकी पहचान अंबाला कैंट के एसएचओ सतीश कुमार के रूप में हुई, ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो मंत्री ने सबके सामने उसे निलंबित करने का आदेश दिया। कुमार ने एफआईआर दर्ज न करने के कारणों को समझाने की कोशिश की। हालांकि, अनिल विज ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और पूछा कि वह एफआईआर (दर्ज करने से) रोकने वाले कौन होते हैं?

विज ने कहा, "पहले एफआईआर दर्ज करें, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है।" मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारी को फोन करके भी उनकी शिकायत की और कहा, "वह किसी की नहीं सुनते। वह लोगों को परेशान करते हैं। मैं उन्हें निलंबित कर रहा हूं।" विज ने कहा, "आपने अवज्ञा की है। मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। आप मना नहीं कर सकते। आप यह काम अन्य पक्षों (मामले में शामिल) के लिए करते हैं।" हालांकि, अधिकारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनका अन्य पक्षों से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा बताए गए अनुसार ही किया है।

#WATCH | Ambala | Haryana Minister Anil Vij today met the public to hear their grievances and reprimanded Ambala Cantt SHO Satish Kumar over allegations against him of not registering the FIR of a complainant. The minister also ordered the suspension of the SHO.



