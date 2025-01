'आप मेरे बॉस नहीं हैं': विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बारामती में जनता से बोले अजित पवार, VIDEO

Highlights महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट से विधायक हैं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यहां उन्होंने कहा, मतदाता सिर्फ़ इसलिए उनके 'बॉस' नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें चुना है कहा- आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए हैं

मुंबई:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में बारामती के दौरे के दौरान यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मतदाता सिर्फ़ इसलिए उनके 'बॉस' नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें चुना है। पवार ने यह बयान अपने भाषण के दौरान ज्ञापन लेते समय दिया। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बॉस या मालिक बन गए हैं। क्या आपने मुझे अब खेतिहर मज़दूर बना दिया है?" इस बयान ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के इर्द-गिर्द चल रही राजनीतिक चर्चाओं के साथ मेल खाता है। 3 जनवरी को, एनसीपी के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने शरद पवार के गुट के साथ फिर से जुड़ने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया।

एनसीपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के साथ अपने गठबंधन की पुष्टि की। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे ने दोहराया कि जुलाई 2023 में भाजपा के साथ गठबंधन करने का उनका फैसला अपरिवर्तित है, उन्होंने पुनर्विचार की संभावना को खारिज कर दिया।

Baramati: Maharashtra's Deputy CM Ajit Pawar says, "Just because you voted for me, it doesn't mean you have become my boss or owner. Have you made me a farm laborer now?" pic.twitter.com/uIk5Nm927P

तटकरे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "हमारी पार्टी केंद्र में एनडीए और राज्य में महायुति के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने महत्वपूर्ण चुनावी जीत हासिल की है। इस रुख पर कोई पुनर्विचार नहीं है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या शरद पवार गुट के साथ फिर से जुड़ना संभव है, अगर बाद वाला अपने रुख पर पुनर्विचार करता है, तो तटकरे ने अटकलों से बचते हुए कहा, "राजनीति में कोई अगर-मगर नहीं होता।"

Mumbai: On the possibility of Ajit Pawar and Sharad Pawar coming together in the future, NCP MP Sunil Tatkare says, "The statement made by Ajit Pawar's mother is for their family, and the complexities of Maharashtra have led to this decision. The public has chosen us to make… pic.twitter.com/sRnOk3yDXv