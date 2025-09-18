World Championships: नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे, 7 साल में पहली बार पदक से चूके
By रुस्तम राणा | Updated: September 18, 2025 17:26 IST2025-09-18T17:22:49+5:302025-09-18T17:26:14+5:30
नीरज चोपड़ा ने 84.02 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर से काफी कम था। फाइनल के पाँचवें राउंड में बाहर होने के बाद, स्टार भाला फेंक खिलाड़ी निराश और हताश दिखाई दिए।
World Championships: गत चैंपियन नीरज चोपड़ा का विश्व चैंपियनशिप खिताब बरकरार रखने का सपना गुरुवार को टोक्यो में टूट गया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता को विश्व चैंपियनशिप के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक में निराशाजनक आठवें स्थान से संतोष करना पड़ा। यह आयोजन ओलंपिक स्टेडियम में हुआ था – वही जगह जहाँ उन्होंने चार साल पहले अपना ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। चोपड़ा ने 84.02 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर से काफी कम था। फाइनल के पाँचवें राउंड में बाहर होने के बाद, स्टार भाला फेंक खिलाड़ी निराश और हताश दिखाई दिए।
यह दावा किया गया कि चोपड़ा का शानदार इतिहास एक दुर्लभ झटका था। सात साल में पहली बार वह किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने में नाकाम रहे। इसके साथ ही, हर बड़ी प्रतियोगिता में शीर्ष दो में रहने का उनका चार साल का शानदार रिकॉर्ड भी टूट गया। इस बीच, पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का भी टोक्यो में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता कई निराशाजनक थ्रो के बाद जल्दी ही बाहर हो गए और 10वें स्थान पर रहे, जिससे पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उलटफेरों से भरी इस रात का रोमांच और बढ़ गया।
#Live | 13-years after he won the Olympic title at London, Keshorn Walcott is World Champion at Tokyo.— The Bridge (@the_bridge_in) September 18, 2025
Here's how they finished:
🥇Keshorn Walcott (TTO) - 88.16m
🥈Andersen Peters (GRN) - 87.38m
🥉Curtis Thomson (USA) - 86.67m
4th - Sachin Yadav (IND) - 86.27m
Neeraj Chopra… pic.twitter.com/i5zZKYRC2r