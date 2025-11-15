रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से क्यों नाता तोड़ा? जानें लालू यादव के परिवार में कड़वे झगड़े की अंदरूनी कहानी
By रुस्तम राणा | Updated: November 15, 2025 21:51 IST2025-11-15T21:51:43+5:302025-11-15T21:51:43+5:30
नई दिल्ली: नवंबर 2022 में, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी। उन्होंने उस समय कहा था, "मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।" तीन साल बाद, रोहिणी आचार्य ने उसी महीने अपने पिता द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) छोड़ने और "अपने परिवार से नाता तोड़ने" की घोषणा करके एक बड़ा धमाका किया।
एक्स पर एक पोस्ट में, आचार्य ने लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ... संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था... और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।" यह फ़ैसला अपने आप में चौंकाने वाला ज़रूर लगता है, लेकिन यह और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के हाथों राजद की अपमानजनक हार के कुछ ही घंटों बाद आया है।
पार्टी ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं" और उन्हें "हार का कोई गम नहीं और जीत का कोई अहंकार नहीं" है। लेकिन रोहिणी के परिवार और पार्टी से अचानक बाहर होने से लालू परिवार में संभावित कलह की चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं - चुनावी हार और जिन लोगों का ज़िक्र उन्होंने अपनी विदाई पोस्ट में किया है, उनके बीच का यह विवाद।
रोहिणी आचार्य ने क्यों उठाया ये कदम?
सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कुछ सदस्यों ने महागठबंधन के खराब चुनावी प्रदर्शन के लिए रोहिणी को ज़िम्मेदार ठहराया है और तर्क दिया है कि उनके पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से चुनाव प्रचार के दौरान नकारात्मक संदेश गया।
सितंबर में, रोहिणी के रहस्यमयी ट्वीट्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि मेडिकल स्नातक से गृहिणी बनीं यह महिला, जो पिछले साल के लोकसभा चुनावों में सारण से पार्टी की उम्मीदवार थीं, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के प्रभाव से नाखुश थीं।
इस विवाद के बीच, रोहिणी सिंगापुर चली गईं। बाद में जब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए वापस आने के लिए कहा गया, तो उन्हें केवल राघोपुर में ही प्रचार करने की अनुमति दी गई। रोहिणी छपरा के कई निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। मतगणना की सुबह, रोहिणी ने कथित तौर पर तेजस्वी को "गुड लक" संदेश भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
कौन है रमीज़ जिस व्यक्ति का रोहिणी ने किया जिक्र?
रोहिणी ने संजय यादव के संदर्भ में जिस रमीज़ का ज़िक्र किया है, वह उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिज़वान ज़हीर के दामाद हैं। रिज़वान इस समय जेल में हैं। रोहिणी ने तेजस्वी द्वारा ऐसे परिवार के किसी व्यक्ति को अपने करीब रहने देने पर बार-बार आपत्ति जताई है। बता दें कि रमीज़ पहले तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। वह तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान अक्सर उनके साथ देखे जाते थे।
रमीज़ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के निवासी हैं और उन पर हत्या से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज़ राजद के लिए सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन का काम देखते हैं और उनकी पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं।
बलरामपुर ज़िले में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज़ पप्पू की हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या की साज़िश में कथित तौर पर पूर्व सांसद रिज़वान ज़हीर, उनके दामाद रमीज़, उनकी बेटी ज़ेबा रिज़वान और तीन अन्य लोग शामिल थे। इस मामले में सभी छह लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था।