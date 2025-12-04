कौन थे स्वराज कौशल? दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति का 73 साल की उम्र में हुआ निधन

By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 17:04 IST2025-12-04T17:02:25+5:302025-12-04T17:04:17+5:30

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली यूनिट ने 'X' पर पोस्ट करके बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे लोधी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा।

Who Was Swaraj Kaushal? Late BJP Leader Sushma Swaraj's Husband Passes Away At 73 | कौन थे स्वराज कौशल? दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति का 73 साल की उम्र में हुआ निधन

कौन थे स्वराज कौशल? दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति का 73 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली: मिजोरम की पूर्व गवर्नर और बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का गुरुवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली यूनिट ने 'X' पर पोस्ट करके बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे लोधी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा।

बीजेपी दिल्ली ने X पर कहा, "सांसद और राज्य मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिता, श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसंबर 2025 को शाम 4:30 बजे लोधी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा।"

स्वराज कौशल कौन थे?

स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई, 1952 को हुआ था। वे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वकीलों में से एक थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद, उन्होंने वकालत शुरू की। उन्हें 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने सीनियर वकील बनाया था। उन्होंने 37 साल की उम्र में मिज़ोरम के गवर्नर के तौर पर काम किया। उनका कार्यकाल 1990 से 1993 के बीच था।

Web Title: Who Was Swaraj Kaushal? Late BJP Leader Sushma Swaraj's Husband Passes Away At 73

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BJPDelhi BJPसुषमा स्वराज