कौन थे स्वराज कौशल? दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति का 73 साल की उम्र में हुआ निधन
By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 17:04 IST2025-12-04T17:02:25+5:302025-12-04T17:04:17+5:30
नई दिल्ली: मिजोरम की पूर्व गवर्नर और बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का गुरुवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली यूनिट ने 'X' पर पोस्ट करके बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे लोधी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा।
बीजेपी दिल्ली ने X पर कहा, "सांसद और राज्य मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिता, श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसंबर 2025 को शाम 4:30 बजे लोधी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा।"
सांसद एवं प्रदेश मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिताजी श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है।— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 4, 2025
उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा।
Union Minister Dharmendra Pradhan mourned the sudden demise of former Mizoram Governor and noted advocate Swaraj Kaushal, father of MP Bansuri Swaraj, saying his contributions to the legal system and national service were significant.— Argus News (@ArgusNews_in) December 4, 2025
Pradhan visited the family to pay respects… pic.twitter.com/TfbxoQRRKx
स्वराज कौशल कौन थे?
स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई, 1952 को हुआ था। वे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वकीलों में से एक थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद, उन्होंने वकालत शुरू की। उन्हें 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने सीनियर वकील बनाया था। उन्होंने 37 साल की उम्र में मिज़ोरम के गवर्नर के तौर पर काम किया। उनका कार्यकाल 1990 से 1993 के बीच था।