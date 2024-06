Bihar Jitan Ram Manjhi: क्लर्क से केंद्र में मंत्री, जानें कौन हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया के सांसद मांझी, नीतीश सरकार में मंत्री हैं बेटा संतोष सुमन

Highlights Bihar Jitan Ram Manjhi: जदयू से अलग होने के बाद हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया। Bihar Jitan Ram Manjhi: लोकसभा चुनाव में हम को एनडीए ने गया की एक सीट दी थी। Bihar Jitan Ram Manjhi: जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की।

Bihar Jitan Ram Manjhi: केन्द्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले ’हम' के संयोजक और सांसद जीतन राम मांझी 79 साल के हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री बनने का जीतन राम मांझी के एक नाम यह एक रिकॉर्ड होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी मुसहर(दलित) जाति से आते हैं और गया संसदीय सीट से चुनाव जीता है। वह पहली बार वर्ष 1980 में विधायक चुने गए थे। बाद में कई बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। साथ ही अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। इस बीच 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। जीतन राम मांझी का जन्म 1944 में गया जिले के खिजरसराय के महकार गांव में हुआ था। उनकी पत्नी शांति देवी के साथ उनके दो बेटे और पांच बेटियां हैं। उनके बेटे डॉ. संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं।

