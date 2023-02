अजनाला में हुई हिंसक घटना पर पत्रकार ने पूछा सवाल तो पंजाब सीएम मान ने कहा, आपको गलत जानकारी है, पंजाब में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है

Highlights पत्रकार ने पूछा- अजनाला में पुलिस वालों को पीटा गया, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, आपको लोगों के पास यहां गलत जानकारी है इससे पूर्व राज्य के डीजीपी ने अजनाला में हुई हिंसक घटना में 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही

मुंबई: पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को हुई अजनाला थाने में हु हिंसक घटना को लेकर एक जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है। दरअसल, मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे अजनाला घटना पर सवाल किया तो सीएम मान ने कहा कि आपको गलत जानकारी है। पंजाब में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है।

पत्रकार ने अपने सवाल में पूछा, जिस प्रकार पंजाब में हिंसा हुई है। पुलिस वालों को पीटा गया, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, आपको लोगों के पास यहां गलत जानकारी है। पंजाब में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है। पंजाब पुलिस सक्षम है।

इस दौरान उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद थे। दरअसल, आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की।

#WATCH | When asked about Ajnala incident, Punjab CM Bhagwant Mann says, "You have wrong info. Law & order in Punjab under control. Punjab Police is capable. Bullets were fired at social bonding in Punjab for 10 yrs. But people want to live together. Ours is a peaceful state..." pic.twitter.com/DogMwb1H1u