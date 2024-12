Weather Updates: दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच आज बारिश के आसार, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर; IMD का अलर्ट

Weather Updates: नया साल आने के साझ ही जनवरी के महीने में उत्तर भारतीय राज्य बारिश और शीतलहर का सामना करने वाले हैं। आईएमडी के मौसम अपडेट के अनुसार, आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बारिश की उम्मीद है। सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए हैं। और ठंड का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) बुलेटिन के अनुसार, 29 दिसंबर से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति शुरू होने की संभावना है। IMD के दैनिक बुलेटिन में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति है।"

#WATCH | A thin layer of fog covers the national capital. As per IMD, the minimum temperature in Delhi today is 12°C.



Visuals from Shantipath. pic.twitter.com/V7iq92QjWD — ANI (@ANI) December 29, 2024

उत्तर भारत में शीत लहर

आईएमडी के 28 दिसंबर के मौसम बुलेटिन में आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी वर्षा/बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है और इसके परिणामस्वरूप, 29 दिसंबर से कई क्षेत्रों में शीत लहर शुरू हो जाएगी। मौसम विभान ने कहा, "28 दिसंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा/बर्फबारी की संभावना है। 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र में गरज के साथ छिटपुट वर्षा, बिजली और तेज़ हवाएँ (हवा की गति 30-50 किमी प्रति घंटा) की संभावना है। 28 दिसंबर को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है।"

#WATCH | Agra, UP | The iconic Taj Mahal covered in a thin layer of fog as mercury dips in the city. pic.twitter.com/0VX3RCNuA2 — ANI (@ANI) December 29, 2024

IMD ने तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की

IMD के अपडेट के अनुसार, दिल्ली सहित उत्तर भारत में देश के अन्य क्षेत्रों की तरह नए साल 2025 की शुरुआत ठंडी रहने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, पश्चिम और मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।

दिल्ली का मौसम

#WATCH | Visibility affected as a thick blanket of fog descended over Rajasthan's Jaipur pic.twitter.com/MsiADPvsIW — ANI (@ANI) December 29, 2024

दिल्ली में 101 साल में दिसंबर में सबसे अधिक एक दिन की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 41.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण पूरे दिन दिन का तापमान सामान्य से कम रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिसंबर, 1923 को 75.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जो इस महीने में एक दिन में अब तक की सबसे अधिक वर्षा थी।

भारत में मौसम

IMD के अनुसार, 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में, 28 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा-चंडीगढ़ में, 28 और 29 दिसंबर को राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है। 28-30 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में देर रात/सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है।

