जिंदगी की आस अब भी बाकी..., वायनाड भूस्खलन का 5वां दिन, 300 से ज्यादा लोग लापता; रेस्क्यू जारी

Wayanad Landslide Live Updates:केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन में हजारों परिवार तबाह हो गए हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई जबकि अभी भी कई लोग लापता है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे से लोगों को बचाने के लिए रात-दिन जुटी हुई है, आजड शनिवार को हादसे का पांचवा दिन है और खोज अब भी जारी है। बचाव दल उन्नत तकनीकी उपकरणों और कुत्तों का उपयोग करते हुए, केरल की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक, वायनाड भूस्खलन के मलबे के नीचे दबे लोगों या जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि रडार मामूली हलचल का भी पता लगा रहे हैं, जिससे उम्मीद की किरणें दिख रही हैं।

#WATCH | Kerala: Indian Army jawans construct a temporary bridge for the machinery to pass through, to facilitate search and rescue operation. Visuals from Punchirimattom, Wayanad.



Search and rescue operation in landslide-affected areas in Wayanad, entered 5th day today. The… pic.twitter.com/FKrBiiI4qp — ANI (@ANI) August 3, 2024

वायनाड भूस्खलन अपडेट

1- वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान आज पांचवें दिन में मरने वालों की संख्या 308 हो गई है। भारतीय सेना के जवानों ने खोज और बचाव अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए मशीनरी के गुजरने के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है।

2- वायनाड भूस्खलन से बरामद शवों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है, जबकि 187 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, लगभग 300 लोग अभी भी लापता हैं और उनके जीवित होने की बहुत कम उम्मीद है।

3- घातक भूस्खलन के चौथे दिन पदावेट्टी कुन्नू के पास एक सुनसान घर से चार लोगों के एक परिवार को बचाया गया, जिससे जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे सैकड़ों बचावकर्मियों को उम्मीद जगी है।

Wayanad rescue teams who dangerously trekked deep into the forest in hope for survivors, rescued 4 toddlers hiding in a cave



Kalpetta Range Forest Officer spotted the mother wandering around dense Attamala forest in search of food for her family who were starved for nearly 5… pic.twitter.com/U0luRWNlch — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 3, 2024

4- लगभग 40 बचाव दल, शवों को खोजने वाले कुत्तों के साथ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के छह क्षेत्रों में खोज अभियान चला रहे हैं। कुत्ते मलबे में फंसे लोगों को खोजने में मदद करने के लिए अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं।

5- अभियान में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि गंभीर रूप से प्रभावित मुंडक्कई गांव में एक घर के क्षेत्र की तलाशी के दौरान रडार पर एक "नीला संकेत" मिला, जो संभावित सांस के संकेत को दर्शाता है। हालांकि, शुक्रवार शाम को खोज समाप्त हो गई क्योंकि बचाव कर्मियों ने निर्धारित किया कि मलबे के नीचे किसी के जीवित होने की संभावना नहीं है।

6- वन अधिकारियों द्वारा किए गए एक साहसिक बचाव अभियान ने एक आदिवासी समुदाय के चार बच्चों और उनके माता-पिता को बचाया। कलपेट्टा रेंज के वन अधिकारी के. हशीस के नेतृत्व में टीम ने परिवार को बचाने के लिए जंगल में काफी अंदर तक चढ़ाई की।

7- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को वायनाड में आमतौर पर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है।

8- कांग्रेस ने केंद्र पर पश्चिमी घाट के एक हिस्से के लिए 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' का टैग देने में देरी करने का आरोप लगाया, दावा किया कि यह वायनाड में मानवीय त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

VIDEO | Actor Mohanlal (@Mohanlal), dressed in Army uniform, visits an Army camp set up in Meppadi. He is also likely to visit landslides-hit areas of #Wayanad later today.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/A0REYA7Rg6 — Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2024

9- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वायनाड भूस्खलन के बारे में उनके "पूर्व चेतावनी" दावों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस पेश किया। रमेश ने कहा कि शाह ने पूर्व चेतावनी पर झूठे बयानों के साथ राज्यसभा को गुमराह किया, जो विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है।

10- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन ने भारतीय सेवा सदस्यों और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं की बहादुरी की सराहना करते हुए संवेदना व्यक्त की। व्हाइट हाउस ने कहा, "हम उन परिवारों के साथ शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और इस कठिन समय में भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं।" 8. केंद्र ने केरल के वायनाड के 13 गांवों सहित पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना वायनाड में भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की जान जाने के एक दिन बाद आई।

