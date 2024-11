Wayanad Bypoll Results 2024: वायनाड में वोटों की गिनती जारी, शुरुआती रुझानों में प्रियंका गांधी निकली आगे

Wayanad Bypoll Results 2024: केरल की वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह शुरू हुई जिसके शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा आगे हैं। यह जानकारी टीवी चैनलों की रिपोर्ट में दी गई है हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हुई और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को हुआ था। इसमें 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने सत्यन मोकेरी को और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने नव्या हरिदास को चुनाव मैदान में उतारा है।

गौरतलब है कि केरल में तीन उपचुनावों- वायनाड लोकसभा और पलक्कड़ और चेलाकारा विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। वायनाड में चुनाव लड़ने वाले 16 उम्मीदवारों में से मुख्य दावेदार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ के सत्यन मोकेरी, जो एक राजनीतिक दिग्गज हैं, और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की नव्या हरिदास हैं।

प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी की जगह लेने की उम्मीद कर रही हैं, जिन्होंने इस साल के चुनावों में दो सीटें जीतने के बाद रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में बने रहने के फैसले के बाद सीट खाली कर दी थी। उन्होंने 2019 में यहां से जीत हासिल की थी और उनके इस्तीफे के कारण उपचुनाव की जरूरत पड़ी।

पलक्कड़ उपचुनाव में 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें शीर्ष दावेदार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ से राहुल ममकूटथिल, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से सी कृष्णकुमार और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ से पी सरीन थे।

यह उपचुनाव कांग्रेस के शफी परम्बिल के इस्तीफे के बाद हुआ था, जिन्होंने इस साल आम चुनाव में वडकारा से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली कर दी थी।

By-poll | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra leads from Wayanad parliamentary constituency in Kerala, as per Election Commission of India pic.twitter.com/bx4j3yw4DY