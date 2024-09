Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024: भारत ने 8वां पदक जीता, योगेश कथुनिया को रजत, देखें वीडियो

Highlights Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024: पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर तक डिस्कस फेंका। Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024: टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए रजत पदक क्लब में शामिल हो गए। Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024: पैरालंपिक में अपना लगातार दूसरा रजत पदक जीता है।

Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024: भारतीय टीम ने 8वां मेडल जीत लिया है। भारत के योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एफ56 चक्का फेंक स्पर्धा में 42.22 मीटर के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीत लिया है। पैरालंपिक में अपना लगातार दूसरा रजत पदक जीता है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर तक डिस्कस फेंका और तीन साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए रजत पदक क्लब में शामिल हो गए। कथुनिया ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इस स्पर्धा का रजत पदक जीता था। योगेश का पदक पेरिस में भारत का आठवां पदक है।

Indian discus thrower Yogesh Kathuniya wins second successive silver medal in Paralympics with season's best effort of 42.22m in F56 category — Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2024

इस 27 साल के खिलाड़ी ने अपने पहले प्रयास में मौजूदा सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42.22 मीटर की दूरी तय की। ब्राजील के क्लॉडनी बतिस्ता डॉस सैंटोस ने अपने पांचवें प्रयास में 46.86 मीटर की दूरी के साथ इन खेलों का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पैरालंपिक में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की।

यूनान के कंन्स्टेंटिनो तजौनिस ने 41.32 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। एफ 56 वर्ग में भाग ले वाले वाले खिलाड़ी बैठ कर प्रतिस्पर्धा करते है। इस वर्ग में ऐसे खिलाड़ी होते है जिनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त होती है और शरीर के निचले हिस्से में विकार होता है।

𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭: 𝐘𝐨𝐠𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐚𝐭𝐡𝐮𝐧𝐢𝐲𝐚 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐧'𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬 𝐓𝐡𝐫𝐨𝐰 𝐅𝟓𝟔 𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜𝐬 🔥



Its 2nd consecutive Paralympics Silver medal for Yogesh.



Its 8th medal for India #Paralympics2024pic.twitter.com/JD3b0QRoCE — India_AllSports (@India_AllSports) September 2, 2024

भारत की प्रीति पाल ने रविवार को 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ महिलाओं की 200 मीटर टी35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता जो पेरिस पैरालंपिक का उनका दूसरा पदक है। प्रीति (23 वर्ष) का कांस्य पेरिस में भारत का दूसरा पैरा एथलेटिक्स पदक भी है। टी35 में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनमें हाइपरटोनिया, अटैक्सिया और एथेटोसिस जैसी समन्वय संबंधी विकार होते हैं।

शुक्रवार को उन्होंने पैरालंपिक ट्रैक स्पर्धा में भारत का पहला एथलेटिक्स पदक जीता था। उन्होंने महिलाओं की टी35 100 मीटर प्रतियोगिता में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता था। पैरालंपिक के 1984 चरण के बाद से भारत ने जो भी एथलेटिक्स पदक जीते थे वो सभी फील्ड स्पर्धा से आए थे।

Two in two for Yogesh Kathuniya! 🇮🇳



Kathuniya secures silver 🥈 in Men’s Discus Throw F56, making it back-to-back medals at the #Paralympics. When you’re #MadeOfBold, consistency is your middle name! 🫡#PlayBold#TeamIndia#Paris2024#Cheer4Bharatpic.twitter.com/70s1VgEwmK — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 2, 2024

Web Title: watch Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024 discus thrower wins second successive silver medal best effort of 42-22m in F56 category see video