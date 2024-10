WATCH: भारत ने पोखरण में कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली VSHORADS का किया सफल परीक्षण

Highlights DRDO ने चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत लघु हथियार प्रणाली वीएसएचओआरएडीएस के तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री ने DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी

पोखरण (राजस्थान): भारत ने शुक्रवार को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीन सफल उड़ान परीक्षण किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को चौथी पीढ़ी की VSHORADS (बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) मिसाइलों के उड़ान परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना को बधाई दी।

रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने 'एक्स' पर कहा, "डीआरडीओ इंडिया ने पोखरण से चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत लघु हथियार प्रणाली वीएसएचओआरएडीएस के तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं।" सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को हवाई खतरों के खिलाफ और अधिक तकनीकी बढ़ावा देगी।

वीएसएचओआरएडीएस एक मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

The @DRDO_India has successfully conducted three flight tests of the 4th Generation, technically advanced miniaturized weapon system VSHORADS, from Pokhran.



Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Indian Army and Industry involved in the successful development… pic.twitter.com/OWP9gREyp3